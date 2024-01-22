Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi\'nde Esnaf ve Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Karaduvar Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin dile getirdiği çeşitli şikayet ve talepleri dinledi.

Mahalle Muhtarlığında başlayan gezi programı, bölgede faaliyet gösteren esnaf ziyaretleri ile devam etti. Vatandaşlar ve esnafın taleplerini dinleyen Başkan Gültak, 2019 yılından bugüne dek hayata kattığı ve Akdeniz'i değiştirip dönüştüren hizmetler, proje ve çalışmalardan bahsetti. Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, gün içinde mahallede hizmet veren Kültür ve Sanat Evini de ziyaret ederek, eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti, el emeği göz nuru eserleri inceledi. Başkan Gültak, merkezde mesleki ve beceri eğitimi alan kursiyer kadınların çocuklarıyla da yakından ilgilendi, miniklerin hazırladığı müzik gösterisini dinledi.

Karaduvar Mahallesi'nde sahili yenileyerek, bölgeye yakışır hale getirdiklerini, gençlere yeni spor tesisleri, çocuklara da yeni parklar kazandırdıklarını kaydeden Başkan Gültak, artık geleneksel hale gelen Karaduvar Balık Festivali ile de bölgeyi tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıttıklarına dikkati çekti. Festival sayesinde bölge esnafının bol kazanç elde ettiğini de vurgulayan Başkan Gültak, asla hiçbir ayırım yapmadan tüm Akdeniz'e hizmet vermeye hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi. - MERSİN