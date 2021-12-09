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Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, kadın ve çocuk sorunları için işbirliği yapacak - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, kadın ve çocuk sorunları için işbirliği yapacak

09.12.2021 15:08
Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, kadın ve çocuk sorunları için işbirliği yapacak

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, çocuk ve kadın hakları sorunlarının çözümü için işbirliğine hazırlanıyor.

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, çocuk ve kadın hakları sorunlarının çözümü için işbirliğine hazırlanıyor. İki kurum, meclise sunulacak teklifle sorunların çözümüne ilişkin ortak yürütecekleri çalışmalar kapsamında işbirliği protokolü imzalayacak.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu tarafından işbirliği protokolüne yönelik hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantı, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, Akdeniz Belediyesinden Uzman Psikolog Gülnihal Bilim ve Sosyolog Nadide İçen, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Arzu Günay, merkez üyesi Av. Gamze Zorbaoğlu Gazi, Av. Funda Üvek ve Av. Şenol Yücesoy'un katılımıyla yapıldı. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve çocuk işçiliğinin önüne geçilebilmesi için işbirliği içerisinde yapılacak olan çalışmaların amaç ve kapsamı belirlendi.

İki kurum arasında imzalanacak olan kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin işbirliği protokolü ile ilgili teklif, Akdeniz Belediye Meclisine sunulacak. Karar meclisten geçtiği takdirde, kadın ve çocuk hakları bilincinin yaygınlaşması için iki kurumun işbirliğinde kent genelinde eğitim çalışmaları yapılacak. İşbirliği protokolü ile Mersin genelindeki kadınlar için daha güvenilir yaşam standartlarının oluşturulması, çocukların beden ve ruh sağlıklarının korunması sağlanarak; sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerinin desteklenmesi, çocuk ve kadın sorunlarının çözümü için yeni adımlar atılması hedefleniyor. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, kadın ve çocuk sorunları için işbirliği yapacak

Kadın Hakları, Mersin Barosu, Akdeniz, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi ile Mersin Barosu, kadın ve çocuk sorunları için işbirliği yapacak - Son Dakika


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