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Akdeniz Belediyesi'nden Spora Destek

Akdeniz Belediyesi\'nden Spora Destek

Akdeniz Belediye Meclisi, çocukları spora teşvik etmek ve amatör sporcuları desteklemek amacıyla mavi beyaz formalar giydi. Belediye Başkanı Sarıyıldız, spor için yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı.

06.12.2024 16:57  Güncelleme: 16:59
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Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri, meclis toplantısında çocukları spora teşvik etmek ve amatör sporcuları desteklemek adına, Akdeniz Belediye Spor Kulübünün mavi beyaz renkli formalarını giydi.

Akdeniz Belediye Meclisinin Aralık Ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Aslan yönetiminde gerçekleştirildi. Komisyonlardan oybirliği ile gelen kararların, meclis üyelerince de yine oybirliği ile kabul edildiği toplantıda, meclis üyeleri, çocukları spora teşvik etmek amatör sporcuları desteklemek adına, Akdeniz Belediye Spor Kulübünün mavi beyaz renkli formalarını giydi. Duyarlılıkları için meclis üyelerine teşekkür eden Sarıyıldız, yakın dönemde spora, sporculara yönelik sportif, kültürel ve eğitim ağırlıklı tesis ve projeleri hayata geçireceklerinin ifade etti. Sarıyıldız, kentin amatör spor kulüplerine sağladıkları desteği de yeni yıldan sonra katına çıkaracaklarını kaydetti.

"Petrol dolum tesislerinin kapasite artışına 'karşı görüş' bildirdik"

Meclis üyelerinin, Adanalıoğlu'nda bulunan petrol dolum tesislerinin kapasite artışına ilişkin projeye ilişkin eleştiri ve önerileri üzerine söz alan Sarıyıldız, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden bir süre önce kuruma gelen konuyla ilgili yazıya, Akdeniz Belediyesi olarak olumsuz görüş bildirdiklerini belirterek bunun tüm kent kamuoyunca bilinmesi gerektiğini vurguladı. Sarıyıldız; "Belediyemizin gerek yer altı, gerek yer üstü canlı habitatına karşı en ufak bir zararın, ekosistemimizde oluşturabilecek en ufak bir tahribatın önünde durduğumuzu, çok yakın zamanda düzenlediğimiz iklim krizi çalıştayımızda da bu mesajları net bir şekilde verdiğimizi belirterek, bu konuda olumsuz değerlendirmemizi ilgili kurumlara ilettiğimizi kıymetli kamuoyu ile paylaşmış olalım. Biz, Akdeniz'in doğasına, denizine ve burada yaşayan her bir canlısına karşı doğabilecek en ufak bir sorunun yanında yer almayız, karşısında dururuz. Hukuken ve siyaseten üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getiririz" dedi.

Başkan Sarıyıldız'a yetki verildi

Mecliste ayrıca 5620 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi gereğince, belediyede geçici işçi statüsünde çalışmakta olan personellerin 2025 yılında da çalıştırılabilmesi için hazırlanan Geçici İşçi Vize Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Yine 4857 Sayılı Yasa kapsamında çalışmakta olan 21 kadrolu işçinin emeklilik talebinde bulunmaları nedeniyle tahakkuk eden ihbar ve kıdem tazminat tutarlarının ödenebilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanılması noktasında Başkan Sarıyıldız'a yetki verilmesini içeren Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyon raporları meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Meclisinin, yeni yıldaki ilk toplantısı 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 14: 00'te yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi'nden Spora Destek - Son Dakika

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