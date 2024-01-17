Akdeniz Belediyesi Vatandaş Ziyaretlerini Sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlar ile depremzede aileleri düzenli olarak ziyaret eden ekipler, onların talep, ihtiyaç veya şikayetlerini yerinde dinliyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan, yardıma ihtiyacı olan veya depremzede olmak üzere vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarla kahve içerek sohbet eden görevliler, ihtiyaç veya şikayetleri olup olmadığını soruyor ve talepleri not alarak ilgili birimlere aktarıyor.

Mersin'e 1981 yılında geldiğini ve uzun yıllardır yalnız yaşadığını dile getiren 64 yaşındaki Hatice Gündüz, "Tek başıma, kimseye muhtaç olmadan bugünlere kadar geldim. Son dönemde Akdeniz Belediyesi ekipleri ara ara ziyaretime geliyor, halimi hatırımı soruyor. Oturup, kahve içiyoruz. Uzun yıllardır yalnız yaşadığım için bu ziyaretler beni mutlu ediyor. Beni arıyorlar, gelip misafir oluyorlar. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. İnşallah bundan sonra da ziyaretler devam eder" dedi.

"Kısa bir süredir burada olmamıza rağmen aile olarak yapılan hizmetlerden memnunuz"

Ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Mersin'e göç eden depremzedelerden Mustafa Kılıç ise, Akdeniz'de 11 aydır yaşadıklarını anlattı. Kılıç, "Allah razı olsun, geldiğimiz günden beri Akdeniz Belediyesinden epey bir destek aldık. Gıda kolisi ve alışveriş kartı verdiler, ayrıca kıyafet yardımı aldık. Kısa bir süredir burada olmamıza rağmen aile olarak yapılan hizmetlerden memnunuz. Yardımların yanı sıra ekipler sürekli bizi arıyor, soruyor. Bazen de ziyaretimize geliyorlar, bir eksiğimiz var mı, yok mu soruyorlar. Bu bizi daha da mutlu ediyor. Mersin'de yapılan hizmetlerden, özellikle Akdeniz'de yapılan hizmetlerden çok memnunum" ifadelerini kullandı. - MERSİN