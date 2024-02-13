Akdeniz Belediyesi, yangında zarar gören aileye yardım eli uzattı - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi, yangında zarar gören aileye yardım eli uzattı

Akdeniz Belediyesi, yangında zarar gören aileye yardım eli uzattı

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi, evinin teras katında çıkan yangın sonucu zarar gören bir aileye yardım etti. Belediye ekipleri, kullanılamaz hale gelen eşyaları topladı ve evde temizlik çalışması yaptı. Mağdur aile, belediye başkanı ve ekiplere teşekkür etti.

13.02.2024 13:06  Güncelleme: 13:13
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, evinin teras katı yanan vatandaşa yardım eli uzattı.

Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında çıkan yangın sonucu, ailenin evi, beyaz eşyaları, mobilya ve birçok eşyası yanarak zarar gördü. Kendi imkanlarıyla evi boşaltıp temizleyemeyen yangın mağduru aile, Akdeniz Belediyesine ulaşarak yardım istedi.

Harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri desteğiyle mahalleye giderek yangın sonucu kullanılamaz hale gelen beyaz eşyaları, mobilyaları ve diğer malzemeleri toplayarak evden çıkardı. Ardından da ekipler, yangın nedeniyle zarar gören evde temizlik çalışması yaptı.

Evi yanan mağdur aile, gösterilen duyarlılık ve kendilerine uzanan yardım eli dolayısıyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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