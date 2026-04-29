Akdeniz\'de zabıta denetimleri sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, tüketici haklarını güvence altına almak ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, Karaduvar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde zincir ve yerel marketleri mercek altına aldı. Denetimlerde raflardaki ürünlerin son tüketim tarihleri, reyon ve depo saklama koşulları titizlikle kontrol edildi. Ayrıca raf fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyum ile işletmelerin genel hijyen standartları da incelendi.

Zabıta ekipleri, Karaduvar'ın simgesi haline gelen balık tezgahlarında da denetim yaparak temizlik ve ürün muhafaza şartlarını kontrol etti.

Yapılan denetimlerde, satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan ve genel hijyen kurallarını ihlal eden işletmeler uyarıldı.

Denetimlerin periyodik olarak devam ettiğini belirten Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Fiyat etiketinden saklama koşullarına, tezgah temizliğinden çevre düzenine kadar her detayı büyük bir titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için 7 gün 24 saat sahadayız" dedi. - MERSİN