Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü.

Hatay'da son 15 gündür yağışlı hava etkisini zaman zaman hissettiriyor. Ocak ayı itibariyle hava sıcaklığı da 10 derece civarında seyrediyor. Yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan Hatay sahilleriyse havanın soğumasıyla boş kaldı. Tatil için Karabük'ten Payas ilçesine gelen İbrahim Yücel isimli vatandaş da günler sonra açan güneşi fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen Yücel'in bu anları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların adeta içini ısıttı.