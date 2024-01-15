 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü. Hatay'da son 15 gündür yağışlı hava etkisini zaman zaman hissettiriyor. Ocak ayı itibariyle hava sıcaklığı da 10 derece civarında seyrediyor. Tatil için Karabük'ten Payas ilçesine gelen İbrahim Yücel isimli vatandaş da günler sonra açan güneşi fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen Yücel'in bu anları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların adeta içini ısıttı.

Akdeniz\'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı
15.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:07
Abone Ol

Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş, yağışlı havanın ardından günler sonra açan güneşi fırsat bilerek denizde yüzdü.

Hatay'da son 15 gündür yağışlı hava etkisini zaman zaman hissettiriyor. Ocak ayı itibariyle hava sıcaklığı da 10 derece civarında seyrediyor. Yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan Hatay sahilleriyse havanın soğumasıyla boş kaldı. Tatil için Karabük'ten Payas ilçesine gelen İbrahim Yücel isimli vatandaş da günler sonra açan güneşi fırsat bilerek soluğu denizde aldı. Soğuk havaya aldırmadan tek başına denizde yüzen Yücel'in bu anları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların adeta içini ısıttı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, Akdeniz, Payas, Hatay, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'in serin sularında Ocak güneşinin tadını çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement