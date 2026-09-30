Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Roman derneklerini ziyaret etti, talepleri dinledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelindeki saha çalışmaları kapsamında Roman sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Beşikci, haftalık mahalle ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Roman derneklerinin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Program kapsamında ilk olarak Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneğini ziyaret eden Beşikci, Dernek Başkanı Talip Moğoltekin ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Roman vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımın esas olduğunu belirtti. Akdeniz'de yürütülen çalışmaların merkezinde insan odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu ifade eden Beşikci, "Akdenizli hemşerilerimizin adım attığı, dokunduğu, yürüdüğü her sokağa bizler de kalıcı bir eser bırakacağız. Vatandaşımıza doğrudan temas etmek, halini hatırını sormak asli görevimizdir. Bugün burada sizlerin enerjisi ve güler yüzü bizleri ziyadesiyle motive etti. Her zaman yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Yeter ki birbirimizi dinleyelim, derdimize ortak olalım ve kenetlenelim. Bu birlikteliği sağladığımız sürece altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur" dedi.

Roman Dernekleri Federasyonunu da ziyaret etti

Programının ikinci durağında Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret eden Beşikci, Federasyon Başkanı Ali Dalyan ve federasyon üyeleriyle görüştü. Federasyon bünyesinde gerçekleştirilen mesleki ve sanatsal kurslar hakkında bilgi alan Beşikci, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.