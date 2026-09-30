Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Roman derneklerini ziyaret etti, talepleri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Roman derneklerini ziyaret etti, talepleri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Roman derneklerini ziyaret etti, talepleri dinledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, haftalık saha çalışmaları kapsamında Roman sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip talepleri dinledi. Beşikci, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelindeki saha çalışmaları kapsamında Roman sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Beşikci, haftalık mahalle ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında Roman derneklerinin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Program kapsamında ilk olarak Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneğini ziyaret eden Beşikci, Dernek Başkanı Talip Moğoltekin ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Roman vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımın esas olduğunu belirtti. Akdeniz'de yürütülen çalışmaların merkezinde insan odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu ifade eden Beşikci, "Akdenizli hemşerilerimizin adım attığı, dokunduğu, yürüdüğü her sokağa bizler de kalıcı bir eser bırakacağız. Vatandaşımıza doğrudan temas etmek, halini hatırını sormak asli görevimizdir. Bugün burada sizlerin enerjisi ve güler yüzü bizleri ziyadesiyle motive etti. Her zaman yanınızdayız, hizmetinizdeyiz. Yeter ki birbirimizi dinleyelim, derdimize ortak olalım ve kenetlenelim. Bu birlikteliği sağladığımız sürece altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur" dedi.

Roman Dernekleri Federasyonunu da ziyaret etti

Programının ikinci durağında Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret eden Beşikci, Federasyon Başkanı Ali Dalyan ve federasyon üyeleriyle görüştü. Federasyon bünyesinde gerçekleştirilen mesleki ve sanatsal kurslar hakkında bilgi alan Beşikci, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAkdenizGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:56
Aziz Yıldırım’ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:48:36. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Kaymakamı Beşikci, Roman derneklerini ziyaret etti, talepleri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei