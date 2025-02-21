Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Sosyal Destek Programlarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Sosyal Destek Programlarını Yerinde İnceledi

Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Sosyal Destek Programlarını Yerinde İnceledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal destek sağlanan aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi ve destek programlarının genişletileceğini duyurdu.

21.02.2025 12:22  Güncelleme: 12:23
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Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçede sosyal destek sağlanan aileleri ziyaret ederek onların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Ziyaretler sırasında ailelerle sohbet eden ve onların sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Şener, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Akdeniz'de hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve onların yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen Şener, onlara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu. Aileler, sağlanan yardımlar ve yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şener'e ve ekiplere teşekkür etti.

Destek programlarının önümüzdeki süreçte genişletileceğini ve daha fazla vatandaşa ulaşılacağını belirten Şener, "Her bireyin huzur ve güven içinde yaşadığı bir Akdeniz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İlgili kurum müdürleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailelerin yaşam koşulları incelenirken, sunulan desteklerin etkinliği değerlendirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Sosyal Destek Programlarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

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