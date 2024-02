Recep Akgül, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi\'nin 7. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçildi

Yerel

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Recep Akgün dedi. Seçimlere tek aday girerek 7'nci kez başkan seçilen Akgül, "Birlik ve beraberliğimiz gücümüze güç katacak" dedi.

Müceldi Konağı'nda düzenlenen 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan şehit yakınları ve gaziler seçime giderek 18 yıldır bu görevi başarı ile sürdüren Recep Akgül'ü yeniden başkan seçti. Seçime tek aday giren ve kurduğu derneğin yedinci kez başkanlığına getirilen Recep Akgül, konuşmasına iyi veya kötü günlerinde her zaman yanlarında olan ve büyük desteklerini gördüğü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve il yöneticilerine teşekkür ederek başladı. Bu vatana uzuvlarını verdiklerini gerektiğini de binlerce şehit gibi canlarını vermeye de hazır olduklarını vurgulayan Akgül şunları söyledi: "Büyük özverilerle 3 kişi ile kurduğumuz derneğimizde bugün 400'e yakın üyemiz bulunmakta. Derneğimiz birçok şehit yakını ve gaziye kol kanat olmuştur. Yıllarca çözemedikleri sorunlarını bize müracaat etmeleri ile kısa sürede çözüme kavuşturduk. Unutmayalım ki biz kocaman bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimiz gücümüze güç katacak. Belediye Başkanımız Sekmen sayesinde Türkiye'nin en güzel dernek binasına sahibiz. Bizi her zaman destekleyen Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere il yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Gaziler ve şehit yakınlarımız için çeşitli etkinlikler düzenledik ve bir çok haktan yararlanmalarını sağladık. Başkanlığım sürece her zaman yardımına koştuğum dernek üyelerimin yine yanında olacağım. Dernek sayesinde birçok sorunlarımıza çözüm bulduk bundan sonrada bulacağız. Kapımız herkese açık." - ERZURUM