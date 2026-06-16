Akgün ve Ulaş Aileleri Barıştı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kalaç Mahallesi'nden Akgün ailesi ile Kuyu Mahallesi'nden Ulaş aileleri arasındaki husumet, barışla sonuçlandı.

İki aile gençleri arasında geçtiğimiz hafta yaşanan kavga husumete dönüştü. Akgün ve Ulaş aileleri arasında oluşan husumet, Karakol Komutanı İsmail oduncu, eğitimci Murat Akdağ ve Kuyu Mahallesi Muhtarı Murat Polat'ın aracı olmaları sayesinde barışla sonuçlandı. Her iki aile üyeleri barış buluşmasında bir araya gelerek birbirleriyle helalleşti. Aile üyeleri, bir daha böyle olumsuz durumlar yaşanmaması için söz verdi. - DİYARBAKIR