Akhisar Diyanet Gençlik Merkezinin resmi açılışı yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çok sayıda vatandaşın ve protokol üyelerinin katılımıyla Akhisar Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Akhisar Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı Hilaliye Kur'an Kursu Ögreticisi Selçuk Aarp'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, "Din hizmetlerinin sunulmasında cami içi ve cami dışı birçok alanda etkinlik göstermemiz gerekiyor. Sadece namaz kıldırmak veya kürsüde vaaz etmek değil, bizim genç nesil olarak tabir ettiğimiz delikanlılarımıza ulaşmak, onlarla ortak bir dili yakalayabilmek, onlara güvenli bir mekan sağlayabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde değerli İl Müftümüzün riyasetinde ve vekilimizin, ilçe başkanımızın, il başkanımızın destekleriyle böyle bir güzel mekanı kaymakamımızın destekleriyle ilçemize kazandırdık. Rabbimiz hayırlı, uğurlu eylesin. Yaklaşık 2 bine yakın en güncel kitaplarla donanımlı kitap kafesi, gençler için oyun alanı, bilardo, masa tenisi, playstation gibi, maç seyretme alanı; Digitürk, muhabbet alanı şark köşesi, anne- baba, küçük çocukla gelindiği zaman çocuklara değerli vakit geçirtecek oyun alanı, sanat atölyesi, Halk Eğitim Merkezi ile beraber yürüttüğümüz ve kadınlarımızın ağırlıklı olarak ama genelde herkesin kullanabileceği Aile Dini Rehberlik Merkezimizde, bir kadın kardeşimiz aklına takılan kafasına takılan bir sorusu olduğu zaman, kadın uzman vaizimize direkt canlı soruyu sorabiliyor, muhabbet edebiliyor, çay ikramı ile beraber kendilerine yardımcı olunmaya çalışılıyor. Böylesine güzel bir mekan. Maddi manevi emeği geçen herkesten rabbim razı olsun." dedi.

Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Bünyamin Kahraman, başkanlık olarak yapmış oldukları basılı, görsel ve işitsel yayın çalışmaları hakkında bilgi vererek açılışı yapılacak olan Gençlik Merkezinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de gündeme yönelik gerçekleştirdiği açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemine ve çalışmalarına vurgu yaparak açılan merkezin hayırlı olmasını diledi. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya'nın konuşmasının ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı dua ile merkezin açılışı gerçekleştirildi. - MANİSA