'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu

25.06.2022 11:57
'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında altyapı, imar ve sosyal belediyecilik kulvarında faaliyetlerini gerçekleştirirken, sanal mecrada da hizmetini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığında altyapı, imar ve sosyal belediyecilik kulvarında faaliyetlerini gerçekleştirirken, sanal mecrada da hizmetini sürdürüyor. Bu çerçevede akıllı telefonlardan hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Kayseri uygulaması, 83 bin 500 kişi tarafından telefonlara yüklendi.

Büyükşehir Belediyesi teknolojinin imkanlarını da Kayserililere sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede akıllı şehircilik ile ilgili projeleri bir bir hayata geçirerek Kayseri'yi 'akıllı şehircilik' anlamında teknolojiye entegre eden Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli olarak geliştirilip güncellenen 'Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması' hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana 43 bin 700 android, 39 bin 800 de İOS tabanlı akıllı telefonlar tarafından yüklendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı telefonlardan vatandaşlara hizmetine aksatmadan devam ediyor. Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması'nda bu zamana kadar en çok hizmet nöbetçi eczane bildirimi yönünde gerçekleşti. Uygulama içerisinde vatandaşlar tarafından en çok bilgi edinilen konu nöbetçi eczane olurken, onu mobil harita, şehir kameraları, Beyaz Masa, Kent Bilgi Sistemi ve muhtar bilgileri takip etti.

Günümüzde kullanımı her geçen daha da artan akıllı telefonlar için tasarlanmış olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin sanal mecrada da yapılabilmesine olanak tanıyan Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine kolayca ulaşım imkanı sağlanıyor. Bu çerçevede arama ve sesli arama fonksiyonları ile en yakın ve nöbetçi eczaneler, adreslerine kadar kullanıcıya bildirilirken, beyaz masa hizmetleri, vefat duyuruları, kültür sanat etkinlikleri, Kent Bilgi Sistemi içerisindeki adres arama, hastane, tarihi eserler, noter, ATM ve otoparklar gibi noktalara ulaşma fırsatı ile şehir kameralarına ulaşım hizmeti sunuluyor. Akıllı Şehir Kayseri Uygulaması ile ayrıca, muhtar bilgileri, projeler, haberler, imar plan değişiklikleri ve harita gibi bilgilere de kolayca ulaşılabiliyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri yaz gecelerinde 'Eyvan Sohbetleri' Kayseri yaz gecelerinde 'Eyvan Sohbetleri'
Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:04:16. #1.12#
SON DAKİKA: 'Akıllı Şehir Kayseri' uygulaması vatandaşların gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement