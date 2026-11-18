İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugünden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın cuma günü saatte 85 kilometre hıza ulaşabileceğini kaydederek uyarıda bulundu.

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi sürüyor. AKOM'un bölgede etkisini sürdüren meteorolojik şartlara ilişkin değerlendirmesine göre, halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgar bugün öğle saatleri (11.00) itibarıyla şiddetini artıracak. Rüzgarın saatte 40-75 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Cuma günü erken saatlerden itibaren ise rüzgarın kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın saatte 60-85 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor.