AKP Çemişgezek Belediye Başkan Adayı İbrahim Enes Somyürek

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

İstisnai kadroyla Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanarak memur yapılan Tunceli'nin AKP'li eski Çemişgezek Belediyesi Meclis Üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, AKP Çemişgezek Belediye Başkan adayı oldu.

İbrahim Enes Somyürek, 2018 yılında AKP Çemişgezek İlçe Başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde AKP Çemişgezek Belediye Meclisi Üyeliği'ne seçildi. 2021 yılında AKP Tunceli İl Başkanlığı'na Sercan Özaydın'ın atanması ile birlikte AKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Hukuk işlerinden sorumlu AKP İl Başkan Yardımcılığı'na getirilen Somyürek, aynı zamanda Çemişgezek Belediye Meclis Üyeliği görevini de sürdürmeye devam etti. AKP'li Mazgirt Belediyesi'nde muhasebe servisinde büro elemanı olarak işe başlayan Somyürek, geçici görevle Tunceli DSİ İl Müdürlüğü'ne geçti. İbrahim Enes Somyürek, 2022 yılında ise tepkilere rağmen istisnai kadroyla Elazığ Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanarak memur yapılmıştı.

AKP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Siyasette hızla yükselen Somyürek, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bu kez AKP Çemişgezek Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.