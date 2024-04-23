AKP\'liler arasında Keban Barajı güvenlik görevlisi alımı konusunda kavga çıktı

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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, Keban Barajı Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş(EÜAŞ)'a 7 güvenlik görevlisi alımı konusunda, AKP'liler arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlisi olarak alınacak kişilerin ilçe başkanı Turgay Toprak tarafından yazılmasına İlçe gençlik kolları başkanı Oğuzhan Turan'ın babası Yunus Turan tepki gösterdi. Turan ile Toprak arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü ve karakolda son buldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Keban Barajı EÜAŞ'a 7 güvenlik görevlisi alımının, AKP Keban ilçe başkanı Turgay Toprak tarafından belirlenmesi partide kavgaya neden oldu. Güvenlik görevlisi olarak alınacak isimlerin ilçe başkanı Turgay Toprak tarafından yazılmasına tepki gösteren ilçe gençlik kolları başkanı Oğuzhan Turan'ın babası Yunus Turan ile Toprak arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrası karakolluk olan AKP'liler birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak AKP'li yöneticilerin araya girmesiyle şahıslar şikayetlerinden vazgeçti.

'TATSIZ HADİSE YANLIŞ BİLGİ TAŞIMA SONUCU CEREYAN ETMİŞTİR'

Yaşanan olayla ilgili AKP Keban ilçe başkanı Turgay Toprak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ile yaşamış olduğumuz tatsız hadise, bazı çevrelerin kasıtlı olarak yanlış bilgi taşıması sonucu cereyan etmiş, gerek teşkilat terbiyesi gerekse abi kardeş hukukunun gerektirdiği şekilde sulha bağlanmış, helalleşilmiştir. AK Parti teşkilatlarına yakışan birlik ve beraberliktir. İlçe Teşkilatımızın resmi iletişim aracı olan grubumuzdaki yazışmaları dışarıya servis eden, mahremiyet ve emanet hukukuna zeval getiren teşkilat mensubumuzu kınıyor ve tüzüğümüzün gerektirdiği süreci uyguluyoruz. Kamu Kurumlarının personel alımı ile ilgili uyguladıkları prosedür hakkında bilgi almak isteyen her vatandaşımız taleplerini ilgili kuruma yöneltme hakkına sahiptirler. İl Başkanının işe alımlarda irade kullanmasına asla tanık olmadık görev sürem boyunca İl Başkanımız Sn. Şerafettin Yıldırım'ın ilçemizdeki bir personel alımı sürecinde isim belirleyici bir irade kullandığına asla tanık olmadığımızı ifade ediyor, partimizi ve teşkilatlarımızı yıpratmaya yönelik bu girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz."