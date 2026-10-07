Aksa Tufanı\'nın yıl dönümünde 9 ilde eş zamanlı Gazze paneli MCBÜ\'de yapıldı

Türkiye'nin 7 bölgesindeki 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "7 Bölge 9 Durak Tek Bir Vicdan" paneli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar Filistin'deki insani krizi farklı yönleriyle ele aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele MCBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat, İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul, Kütahya, Manisa, Isparta, Ankara, Çorum, Bayburt, Bitlis ve Siirt'te eş zamanlı gerçekleştirilen panel, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünde Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü MCBÜ'den Dr. Şükrü Çağrı Çelik'in yaptığı panelde yazar ve sivil aktivist Ayçin Kantoğlu, KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı ile Filistinli araştırmacı ve eğitmen Abdulaziz Aldaiah konuşmacı olarak yer aldı.

"Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın 4. yılına girildi"

Aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'de yaşananlara ve "Sumud" girişimi kapsamında yaşadıklarına değindi. 7 Ekim 2023'ten bu yana üç yılın geride kaldığını belirten Kantoğlu, Gazze'de yaşananların dünyanın gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi. İlk dönemlerde İsrail'in kendisini savunma hakkı söyleminin öne çıkarıldığını ifade eden Kantoğlu, Gazze'deki hastanelerin ve sivillerin hedef alınmasına ilişkin tartışmaların zaman içerisinde değiştiğini dile getirdi. Gazze'de çocukların öldürüldüğünü belirten Kantoğlu, "Bir insanın, bir çocuğun boğazını sıkan bir yetişkini gördüğü zaman ne yapar insan? Durdurmaya çalıştık. En azından sözle. Sözlere o kadar yüklendik ki ben öyle yaptım kendi hayatımda. Eğer söze atfettiğim güç hakikate dönüşseydi İsrail diye bir şey bugün yoktu herhalde" dedi.

"Soykırım değil, 'can kırımı' demek daha doğru"

Gazze'de yaşananların "soykırım" kelimesiyle dahi tam olarak ifade edilemeyeceğini söyleyen Kantoğlu, yeni bir terminolojiye ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Belki can kırımı demek lazım. Herhalde dünyanın hiçbir savaşında görülmemiş miktarda bomba Gazze'ye atıldı" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin yalnızca bir toprak kavgası olmadığını savunan Kantoğlu, Türkiye'nin bölgedeki gelişmelere karşı vereceği tepkinin önemine dikkat çekti. Dünyanın farklı ülkelerinde Gazze için düzenlenen protestolara da değinen Kantoğlu, "Demek ki hakikat ablukayı kırabiliyor. Biz ablukayı bunca çabaya rağmen bunca aha rağmen hala kıramadıysak, hakiki olmadığımız için" diye konuştu.

"Organize bir suç terör örgütüdür"

KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haşmet Yazıcı ise Gazze'deki sağlık sisteminin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de "tıbbi soykırım" yaşandığını belirten Yazıcı, bölgedeki sağlık krizinin Gazze'de yaşananların yalnızca bir parçası olduğunu söyledi. "Gestalt" psikolojisine atıfta bulunan Yazıcı, olayların bütünüyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Şu an Gazze'de yaşanan sağlık soykırımından bahsedersek; bir sağlık soykırımı" dedi.

Yazıcı, İsrail yönetimine eleştirilerde bulunarak, "Hiçbir uluslararası camiada muhatap kabul etmeyen, kendi hukuklarını uygulamayan ve uluslararası hukuk, insanlık, insan hakları, kadın hakları, hatta hayvan hakları bunların hiçbirisine riayet etmeden genosit yapan bir topluluk var. Buna devlet demek bence uluslararası literatüre de aykırı. Organize bir suç örgütü arkadaşlar, bu kavramını koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Filistinli araştırmacı Aldaiah: "Ben de Osmanlı Devleti'nin evladıyım"

Filistinli araştırmacı ve eğitmen Abdulaziz Aldaiah da, Filistin'deki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Filistin halkının yaşadığı zorlukları ailesinin yaşadıkları üzerinden anlatan Aldaiah, Türkiye'de Filistin'e yönelik gösterilen duyarlılığın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ailesinin Gazze'de yaşananlardan etkilendiğini anlatan Aldaiah, babasının savaş nedeniyle yaklaşık 30 kilo verdiğini ve ailenin de açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldığını belirtti. Babasının enkazın yanındaki bir arsayı kiralayarak burada ağaç dikmeye başladığını anlatan Aldaiah, bunun Filistin topraklarından vazgeçilmeyeceğine yönelik bir mesaj olduğunu söyledi. Aldaiah, "Ben de Osmanlı Devleti'nin evladıyım. Bu yüzden öyle bir duruş sizlerden görmek aslında bizi motive edici bir şey. Sizdeki olan direnişi ve mücadelenizi gördüğümüz zaman Allah bize öyle bir güç veriyor ki yolumuza devam edelim, direnmeye devam edelim" dedi.