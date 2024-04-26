Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor

Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor

Aksaray Belediyesi tarafından oluşturulan kuaför salonunda emekliler ücretsiz olarak tıraş ediliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, hizmetin verimli olduğunu belirterek sosyal belediyecilik modelini en başarılı uygulayan belediye olduklarını söyledi.

26.04.2024 12:21  Güncelleme: 12:33
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Aksaray'da belediye tarafından oluşturulan kuaför salonunda emekliler ücretsiz olarak tıraş ediliyor. Hizmetin çok verimli olduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Sosyal belediyecilik modelini en başarılı uygulayan belediyeyiz" dedi.

Aksaray Belediyesine ait kuaför salonu, emekli dinlenme evi bahçesinde hizmet vermeye başladı. Emeklilerin ücretsiz kuaför hizmetinden faydalanacağı berber salonunda hijyenik ortamda saç kesimi ve bakımı yapılıyor. Aksaray Belediyesi Berber Salonu, hafta içi her gün sabah saat 08.00'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Talepler doğrultusunda kuaför salonu cumartesi günü de hizmet verebilecek. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak şehirde yaşayan 7'den 70'e herkese hizmet verdiklerini söyledi. Aksaray Belediyesi'nin daha öncesinde devam eden mobil kuaför hizmetinin yine devam edeceğini hatırlatan Başkan Dinçer, "Belediye olarak mobil kuaför hizmetimiz devam ediyor. Özellikle rahatsızlık nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, hasta, engelli bireylerimize evde kuaför hizmetimiz sürüyor" şeklinde konuştu.

"Sosyal ihtiyaçların karşılanması noktasında bize talepte bulunan hemen hemen her ailemize ulaştık" diyen Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi'nin sosyal hizmetleri en etkin yürüten belediyeler arasında gösterildiğini, şehir genelinde yardıma ihtiyaç duyan her ailenin yanında yer aldıklarını söyledi. Aksaray Belediyesi olarak örnek teşkil eden yeni bir projeyi daha başlattıklarını dile getiren Başkan Dinçer, "Emeklilerimizin ve yaşlı büyüklerimizin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir hizmeti başlattık. Belediyemize ait Berber Salonumuz, Emekliler Dinlenme Evi bahçesinde hijyenik ve steril bir ortamda hizmet vermeye başladı. Emeklilerimiz ücretsiz bir şekilde berber hizmeti alabilecekler. Büyüklerimizin hayır duasını almanın en büyük kazanç olduğunu biliyoruz. Bu yüzden toplumumuzda herkesin, bize ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Emeklilere Ücretsiz Kuaför Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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