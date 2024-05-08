Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Açtı

Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni Açtı

Aksaray Belediyesi, engellilerin sosyal hayata katılımını arttırmak ve özgüvenlerini geliştirmek amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezde müzik, resim eğitimi, dil ve konuşma terapisi gibi birçok etkinlik düzenlenerek özel ihtiyaçlı vatandaşların sosyalleşmeleri ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

08.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:17
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Aksaray Belediyesi yaptığı çalışmalarla engellilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Her detayın düşünüldüğü Engelsiz Yaşam Merkezi, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen "engelsiz" bir bina olarak hizmet veriyor.

Özel bireylerin hayat standardını yükseltmek amacıyla onların sosyal hayata katılımını arttırmak ve özgüvenlerini geliştirmek için gerekli tedbirleri almak, toplumda özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak ve onların haklarına saygılı bir toplum yapısının oluşumuna yardımcı olmak maksadıyla kurulan merkezde müzik, resim eğitimi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, duyu bütünleme, bağımsız yaşam becerileri eğitimleri, sporla rehabilitasyon, ahşap boyama, takı, ebru sanatı, taş boyama, tekstil kursları düzenlenerek özel ihtiyaçlı vatandaşların hem sosyalleşmelerine aynı zamanda el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, hayata geçirilen tüm çalışmalarda engelli vatandaşları gözeterek çalıştıklarını söyledi. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan ve engellilere karşı duyarlı olunması temennisinde bulunan Başkan Dinçer, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları toplumsal hayatta daha etkin ve verimli kılmak, engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve onların günlük yaşam içinde rahatlıkla yerlerini alabilecek şartları oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Bizler de Aksaray'ımızı engelsiz bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyor ve engelleri hep birlikte aşıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde engelli kardeşlerimizi gözeterek hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu vesile ile Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımıza karşı olan hassasiyetin artmasına katkı sağlayacağını ümit ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların her an yanında olan kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Açtı - Son Dakika

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