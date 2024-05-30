Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı - Son Dakika
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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne, 18 yaşındaki kızı Lamia'nın 37 yaşındaki komşularına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Kısa sürede bulunarak yayına gelen Lamia, ilişkisini kabul etti. Anlı'nın ikna çabalarına kulak asmayan Lamia, "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

30.05.2024 11:23
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran anne Naile, 18 yaşındaki kızının 37 yaşındaki adam tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Kısa sürede bulunan Lamia, sevdiği adamın yanında kalmaya devam edeceğini söyleyerek ailesinin yanına dönmeyi kabul etmedi.

"37 YAŞINDAKİ ADAM, KIZIMI ALIKOYUYOR"

Kızının bulunması için yardım isteyen anne, "Kızım Lamia, 22 Nisan'da evimizden ayrıldı. 37 yaşındaki Murat adlı kişi, kızımı yanında alıkoyuyor. Kızıma ulaşamıyorum, hiçbir şekilde. Kızım evden ayrılırken, 'Anne, sizin başınızı belaya sokmak istemem' demişti" ifadelerini kullandı. Lamia, çalışmaların ardından kısa sürede bulunarak yayına getirildi.

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 47 yaşındaki adama kaçtı

"MURAT'I SEVİYORUM"

Dün canlı yayına gelen Lamia, önce Murat Bey ile ilişkisini inkar etti sonra da itiraf ederek ailesinin bu konuda kendisine anlayış göstermesi gerektiğini söyledi. "Murat'ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum" diyen Lamia, Müge Anlı'nın canlı yayındaki ikna çabalarına da "Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum" karşılığını verdi.

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 47 yaşındaki adama kaçtı

NİKAH TARİHİ ALMIŞLAR

Canlı yayına bağlanan birçok seyirci, Murat Bey'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sabıkası olduğunu belirtti. Murat Bey'in arabasında uyuşturucu madde bulunduğunu kabul eden Lamia ise "Ben hiç kullanmadım, arabada bulunanlar da başkasınındı" dedi. Bunların yanı sıra Murat Bey'in yengesi ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Murat Bey ile mesajları yayınlanan yenge yayına bağlanarak Lamia'yı uyardı. Öte yandan Murat Bey'in annesinin hapse girdiği ve kızlarını uygusuz yerlerde çalıştırdığına dair iddialar da yer aldı. Yayına bağlanan Murat Bey'in annesi ise oğlu ve Lamia'nın 1 Haziran'da evleneceklerini nikah tarihi aldıklarını söyledi. Evlilik iddiasını doğrulayan Lamia "Benim fikrim değişmedi, evleniyorum" ifadelerini kullandı. Sinirlenen Müge Anlı da "Aferin kızım devam et" diyerek tepki gösterdi. Lamia'nın ailesi ise evliliği kesin bir dille kabul etmediklerini söyledi.

Yaşananların ardından hatasını fark eden Lamia, ailesinin yanına dönmek istediğini söyleyerek "Murat'ın yengesiyle ilişkisi var. Kadın bana 'seni bitireceğim' diye mesajlar atıyor. Kadının eşinden bile korkusu yok. Murat, ağabeyin evine dinleme cihazı koymuş ve sürekli onları dinliyor. Ben korktuğum için bir şey söyleyemedim" dedi.

Müge Anlı\'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı

Müge Anlı, Televizyon, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cihan CANKAYA: Paraliysa bu zamanda 18 yasindaki kiz 47 yasindaki adami kaciriyor zaten 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı - Son Dakika
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