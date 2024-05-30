Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 23 yaşındaki görevli memur, yurtta kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar ise küçük kızın durumu görevlilere anlatmasıyla ortaya çıktı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı.
Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Gözaltına alınan Tugay A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş - Son Dakika
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