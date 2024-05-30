Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş - Son Dakika
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Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş

Çocuk Evi\'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurum çalışanı Tugay A. tutuklandı. Mağdur çocuk, Tugay A.'nın kendisini evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu ve olayı kimseye anlatmaması için baskı yaptığını yetkililere bildirdi.

30.05.2024 11:27
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Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 23 yaşındaki görevli memur, yurtta kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar ise küçük kızın durumu görevlilere anlatmasıyla ortaya çıktı.

EVİNE GÖTÜRÜP İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı.

KİMSEYE ANLATMAMASI İÇİN BASKI YAPMIŞ

Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Gözaltına alınan Tugay A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar! Görevli memur tutuklandı

TACİZCİ MEMUR DA DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Çocuk, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş - Son Dakika

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