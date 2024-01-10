Aksaray Belediyesi Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliye Projesi İlerliyor

Aksaray Belediyesinin üzerinde durduğu projeler arasında yer alan Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliye Projesi son hızla devam ediyor.

Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl projelendirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen yanında temelleri atılan Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesinde her gün yeni aşamalar kaydediliyor. Külliye projesiyle birlikte ihale edilen Hasta Konuk Evi'nde iç ve dış sıva işlemleri tamamlanırken, iç tefrişat işlemlerine de başlanıldı. Külliye inşaatında ise ana kubbe inşaatı devam ediyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemen yakınında inşa edilen Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi 2 bin 935 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. 2 kattan oluşan Hasta Yakını Konuk Evinde 2 kişilik ve 4 kişilik odalar bulunuyor. Sağlık hizmeti almak için hastaneye gelen hastaların tedavi sürecinde, aile üyelerine konaklama imkanı sunmak amacıyla inşa edilen konuk evinden, hasta yakınları ücretsiz faydalanabilecek. Hasta Yakını Konuk Evi içerisinde kafeterya, teras, mutfak lobi, kütüphane toplantı salonu yer alıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi projesinin hasta yakınlarına sıcacık bir yuva konforu sunacağını bildirdi. Hasta yakını konuk evinde hasta yakınlarına en iyi hizmetin sunulacağını işaret eden Başkan Dinçer, "Özellikle sağlık hizmeti almak için il dışından, köy, kasaba ve ilçelerden kente gelen hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarını konuk evimiz aracılığı ile ücretsiz olarak karşılayacağız" dedi. Hasta yakını konuk evi ile eş zamanlı yapılan külliye inşaatının hızla devam ettiğini açıklayan Başkan Dinçer, "Hasta Yakını Konuk Evinde inşaat çalışmaları tamamlandı. İç tefrişat işleri sürüyor. Külliye inşaatımızın ise ana kubbesi inşa ediliyor. Önümüzdeki günlerde kubbe inşaatı tamamlanacak. Kısa süre içerisinde Konuk Evi ve Külliye projesini tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - AKSARAY