Aksaray'da 10 Kasım törenleri - Son Dakika
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Aksaray'da 10 Kasım törenleri

Aksaray\'da 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Aksaray'da saygı, minnet ve özlemle anıldı.

10.11.2024 13:20
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Aksaray'da saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümü nedeniyle Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde Aksaray'da 2 dakika boyunca adeta hayat durdu. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile meydandaki program sona erdi. Buradaki programın ardından Aksaray Kültür Merkezi'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Anma töreninde 'Atatürk ve Liderlik' konulu konuşmayı yapan Necmiye Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ali Uzun, Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlam bir karakterde yetişmiş, vatanına ve milletine çok güçlü duygularla bağlı, millet sevgisini ve millet egemenliğini her şeyin üzerinde tutan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Atatürk'ün "Ben gerektiğinde Türk milletine canımı veririm" diyerek millete olan bağlılığını çok net bir şekilde ifade ettiğini belirten Uzun, "Atatürk Türk Milletinin çağdaş milletler seviyesinde ve hatta onlardan daha yüksek seviyelerde yaşaması gerektiğine inanıyor ve bu uğurda çalışıyordu" dedi.

Konuşmaların ardından sinevizyon gösterimi yayınlanırken, ardından okul öğrenciler Atatürk konulu şiirler okudu. Tören öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı Atatürk Konulu Oratoryo sunumu ile devam etti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Atatürk Konulu Resim Sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Anma törenine, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Özcan, milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da 10 Kasım törenleri - Son Dakika

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