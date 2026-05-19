Aksaray'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da kutlandı. Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa ve zulme karşı başlattığı direnişin kıvılcımı ve milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesinde yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu vurguladı.

Aksaray Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü ve kutlama programı düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki programa Vali Murat Duru, AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 15-21 Mayıs arasında "Türkiye'nin Gücü Gençliği" temasıyla kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler ve gezilerle gençlerin coşkuyla haftayı kutladığını belirtti.

Ayrıca 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin haksızlığa ve işgale karşı başlattığı Milli Mücadele'nin ve Atatürk önderliğinde yeniden ayağa kalkışın başlangıcı olduğunu vurgulayan Yıldız, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin milletin kaderini yeniden yazdığını ifade etti.

Yıldız, "Nasıl ki 1071 yılında Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'nun kapılarını milletimize açmışsa; nasıl ki 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un Fethi ile bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatmışsa; 1919 yılında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin kaderini yeniden yazmıştır. 1071 ruhu bize vatan olmanın değerini, 1453 ruhu azim ve inancın neleri başarabileceğini, 1919 ruhu ise Türk milletinin bağımsızlığının asla teslim alınamayacağını göstermiştir" dedi.

19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa ve zulme karşı başlattığı direnişin kıvılcımı ve milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesinde yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayan Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" ve "Her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Bütün ümidim gençliktedir" sözlerini anımsattı.

Yıldız sözlerini, "Bu cennet vatanın özgür ve bağımsız kalması uğruna büyük fedakarlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" cümleleriyle tamamladı.