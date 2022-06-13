Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

13.06.2022 04:45

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yumurta viyolü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 saat sonra söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yumurta viyolü üretimi yapan bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda bugün yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; fabrikanın geri dönüşüm deposunda muhafaza edilen bin 500 ton kağıt, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Fabrika yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı
Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı
Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı
Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı
YORUMLAR
500
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2) Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2)
Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Bir Fabrikanın Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika

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