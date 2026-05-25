Aksaray'da İşçi Dördüncü Kattan Düştü

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da dördüncü kattan bahçe duvarının demirinin üzerine düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'ta bir inşaatta çalışan Abdullah T, dengesini kaybederek, inşaatın dördüncü katından düştü. İşçiye, bu sırada bahçe duvarının üzerindeki demir saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, işçinin vücuduna saplanan demir itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek çıkarıldı.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında işçinin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.