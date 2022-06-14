Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kuruluşun 183. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber tarafından sunulan çelenk ve anıtın selamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki çelenk töreninin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı personelinin gününü kutladı. İl Jandarma Komutanlığı hafta boyunca çeşitli etkinliklerle 183. yıl kutlamalarının yapılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 183. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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