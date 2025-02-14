Aksaray\'da Kış Eğlencesi: Karda Kaymalar

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Aksaray'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken, Eskil ilçesinde karda kayıp düşenler kameralara yansıdı. O anlar izleyenleri güldürdü.

Aksaray yağan karla beyaza büründü. Eskil ilçesinde ise karda kayıp düşenler bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Meydan ve kaldırımlarda yürüyen vatandaşların düşme anları her ne kadar korkutsa da izleyenleri gülümsetti. Merkez Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde karda kayıp dengesini kaybeden ve düşmemek için çaba sarf eden vatandaşlar kara yenik düşerken, kimisi kalktığı yerde ayakta duramayıp yeniden düştü. Güçlükle ayakta duran vatandaşlarda herhangi bir yaralanma olmazken, o anlar izleyenleri güldürdü. - AKSARAY