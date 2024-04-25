Aksaray\'da Yolcu, Halk Otobüsü Şoförünü Yaraladı

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- Aksaray Atatürk Bulvarı üzerinde bir yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförünü kesici alet ile yaraladı. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Aksaray'da Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde halk otobüsü Alaattin O., otobüste bulunan bir yolcu ile yaşadığı tartışma sonucunda sağ kolundan çapa ile yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şoför, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganı arama çalışması başlattı.