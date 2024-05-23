Aksaray Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet eğitimi verildi - Son Dakika
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Aksaray Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet eğitimi verildi

Aksaray Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet eğitimi verildi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Aksaray Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak eğitim verdi. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak için yapılan çalışmaları anlattı.

23.05.2024 15:04
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Aksaray'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiren jandarma ekipleri, Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) öğrencilerle buluşup kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde eğitim verdi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kadına olan şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının projesi çerçevesinde çalışmalarını birçok alanda sürdürüyor. Köylerde, tarlalarda kadın ve erkeklerle ayrı ayrı bir araya gelen jandarma ekipleri, bu kez üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak amacıyla ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan öğretim görevlileri ve öğrencilerle buluşan jandarma ekipleri, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlemesine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerimize her alanda aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Üniversitesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet eğitimi verildi - Son Dakika

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