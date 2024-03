Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Hanımeli Pazarı'nı ziyaret etti

Yerel

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Hanımeli Pazarı'nı ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi. Eşi Canan Kumbuzoğlu ile birlikte karanfil dağıtan Kumbuzoğlu, elleriyle hamur açtı.

"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER İŞTEN GÜZEL SONUÇLAR DOĞUYOR"

Vali Kumbuzoğlu şunları söyledi:

"Bütün hanımefendilerin, kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kendilerine, ailelerine ve çocuklarına ömür boyu huzur diliyorum. Bugün münasebetiyle hanımlardan oluşan pazarı geziyoruz. Hepsiyle hasbihal ediyoruz onların da Kadınlar Günü'nü tebrik ettik. Onların özel olduğunu hissettiriyoruz. Aslında her gün kadınlarımızın günü ama bugün çok özel bir gün. Kadınlarımız bilimde, sanatta, ekonomide, sporda, siyasette, her alanda aktif hayatta yer alıyor. Gelişen Türkiye'mizde, Türkiye yüzyılında sayıları gittikçe aktif ortamlarda artıyor kadınlarımızın. Kadının elinin değdiği her işten her aktivitede çok güzel sonuçlar doğduğunu hepimiz görüyoruz. Sayılarının artmasını diliyoruz. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli ölçütlerinden biri çalışma hayatında, ekonomide, siyasette ve her alanda kaç kadın yer aldığı çok önemli bir ölçüttür. Bu bakımdan kadınlarımızın her alanda yer alması konusunda girişimlerimiz olması gerekiyor. Kadınlarımız o kadar kıymetlidir ki tüm erkeklerimiz hayatlarına, dünyaya kadınların penceresinden açılıyor. Bu çok önemli bir slogandır. Kadın ne kadar değerliyse erkeğin hayata katılımı, bakımı ve huzuru o derece önem kazanıyor."