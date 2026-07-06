Aksaraylı Öğrenciler Matematik Olimpiyatı'nda Başarı Kazandı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na Türkiye'den katılan Aksaraylı 6 öğrenci madalya ile yurda döndü. Betül Tanış, altın madalya alan öğrenciler arasında yapılan sınavda dünya birincisi unvanını aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2–6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatı tamamlandı. Olimpiyata Aksaray'dan katılan öğrencilerden Mustafa Kemal Atlı mansiyon madalya, Sertuğ Yasir Yeğen gümüş madalya, Gülsima Atlı mansiyon madalya, Hilal Düzgen gümüş madalya, Azra Tanış gümüş madalya ve Betül Tanış altın madalya kazandı.

Olimpiyatın en dikkat çekici başarısı ise altın madalya kazanan Betül Tanış'tan geldi. Tanış, altın madalya alan öğrenciler arasında yapılan ek sınavda tüm rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliği unvanını elde etti. Böylece Aksaray, bu yılki olimpiyatlarda hem tüm sporcularının madalya kazanması hem de dünya birincisini çıkarmasıyla önemli bir başarıya imza attı.

Öğrencilerin başarısı Aksaray'da sevinçle karşılandı.