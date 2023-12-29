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Aksaraylı Vatandaş: "2023 Yılında Kimse İstediği Gibi Yaşayamadı" - Son Dakika
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Aksaraylı Vatandaş: "2023 Yılında Kimse İstediği Gibi Yaşayamadı"

Aksaraylı vatandaşlar, 2023 yılının zorlu geçtiğini ve istedikleri gibi yaşayamadıklarını belirterek, 2024 yılının daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı geçmesini diledi. Çiftçiler ise mahsullerin para etmemesi ve mazot fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Ekonomik durumun iyi olmadığını belirten vatandaşlar, 2024 yılında daha iyi günler görmeyi umut ediyor.

29.12.2023 - 16:12,
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KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı vatandaş, "2023 yılında kimse istediği gibi yaşayamadı. Kimse istediğini alamadı, satamadı. Çocuklarımıza rahat bir gelecek sağlayamıyoruz. 2023 yılı çok zorlu geçti, 2024 yılı inşallah daha huzurlu, mutlu, sağlıklı geçer, çocuklarımız için daha verimli, geleceklerini daha iyi bir şekilde sağlayabileceğimiz bir yıl olur" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala, Aksaraylı vatandaşlar acı ve üzüntülü bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 2024 yılının daha iyi geçmesini diledi.

"2023 YILINDA KİMSE İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAYAMADI"

Vatandaş Gülizar Et, "2023 yılında kimse istediği gibi yaşayamadı. Kimse istediğini alamadı, satamadı. Çocuklarımıza rahat bir gelecek sağlayamıyoruz. 2023 yılı çok zorlu geçti, 2024 yılı inşallah daha huzurlu, mutlu, sağlıklı geçer, çocuklarımız için daha verimli, geleceklerini daha iyi bir şekilde sağlayabileceğimiz bir yıl olur" dedi.

Eskil'de çiftçilik ile uğraştığını söyleyen 55 yaşındaki Münir Noyan, "Şehitlerimiz oluyor, askerlerimiz ölüyor onlara üzülüyoruz. 2023, köylü ve çiftçi için çok zorlu geçti. Mahsullerimiz para etmedi, mazotumuz pahalı olduğu için mahsulümüzü, buğdayımızı 8 liraya sattık. Buğday 2 ay sonra 13 liraya çıktı, 20 bin liraya gübre aldık, 40 bin liraya mazot aldık, sıkıntımız var. 2023 çiftçi için çok da verimli geçmedi. 2024'ten barış, huzur ve sağlık istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZ PEK İYİ DURUMDA DEĞİL"

Öğrenci Elif Fidan Aygün, "Ülkenin gidişatına şu an bir şey diyemiyorum. Sonuçta pek iyi bir durumda değiliz" dedi.  Anne Aygün ise "Yaşadığımız büyük deprem hala hafızalarımızda. Ülkemiz için kötü oldu. Şehitlerimiz ve her konuda çok zararımız var. Ekonomimiz zaten pek iyi bir durumda değil, Allah'a emanet. Çok zor durumdayız, hiçbir şeye yetişemiyoruz. 2024 yılında inşallah daha iyi günler göreceğiz, daha iyi yaşayalım, daha güzel olalım diyoruz. 2023'ten iyi olsun yeter" sözlerini kullandı.

Aksaraylı Vatandaş: "2023 Yılında Kimse İstediği Gibi Yaşayamadı"
Kaynak: ANKA
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Çiftçilik, Deprem, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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