Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi - Son Dakika
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Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi

23.04.2022 16:14
Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Akşehirli çocuklar için çocuk festivali düzenledi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Akşehirli çocuklar için çocuk festivali düzenledi.

Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, şişme oyun grupları, survivor parkuru, dijital oyun tırı çocuklarla buluşturuldu. Akşehir Belediyesi tarafından da çocuklara balon, rüzgar gülü gibi hediyeler dağıtılıp, yüz boyama etkinlikleri yapılıyor. Festivalin açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bugün önemli bir gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Resmi bayram programının ardından Akşehirli çocuklarımızı, Nasreddin Hoca torunlarımızı eğlendirelim, onlara bu bayramı daha coşkuyla yaşatalım, güzel hatıra biriktirmelerine vesile olalım diye firmamızla bu eğlence programını tertip ettik. Çocuklarımız çok güzel bir şekilde eğleniyor. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de güzel bir organizasyon yaparak tüm okullarımız için farklı saatlerde planlama yaparak her çocuğumuzun buradaki tüm etkinliklerden yararlanmasını ve güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz bu çocuk festivalini her yıl yapmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi
Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi
Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi

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Akşehir Belediyesi, Akşehir, Konya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akşehir Belediyesi'nden çocuklara bayram eğlencesi - Son Dakika


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