Akşehir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki tören, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal ve Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ın meydandaki halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam Özel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kaymakam Özel'in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla hazırlanan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesince düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girip ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri törene katılan protokol mensupları tarafından verildi. Tören resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA