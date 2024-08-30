Akşehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı; Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahına ev sahipliği yapan Konya'nın Akşehir ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Nuri Bozoğlu tarafından; Atatürk Anıtına çelenkler koyuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Yardımcısının alanda bulunan protokolün ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Akşehir Tornacı Erol Cumbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Samet Alay'ın 'Milli Mücadele Destanı' ve Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rabia Peker'in '30 Ağustos' isimli şiirlerini okumalarının ardından program geçit töreni ile sona erdi. - KONYA