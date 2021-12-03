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Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı - Son Dakika

Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı

03.12.2021 14:48
Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin öncülüğünde Akşehirli iş insanı Mustafa Ceylan tarafından Akşehir Nasreddin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesine yaptırılan Özel Uygulama Evi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen törenle açıldı.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi'nin öncülüğünde Akşehirli iş insanı Mustafa Ceylan tarafından Akşehir Nasreddin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesine yaptırılan Özel Uygulama Evi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen törenle açıldı.

Nasreddin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Celal Şenyiğit açılış öncesi yaptığı konuşmada, Akşehir Belediyesi ve iş insanı Mustafa Ceylan'a teşekkür ederek uygulama evinin işlevi hakkında bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros Topaloğlu da, prefabrik bir şekilde okul binası dışında yapılan bu uygulama evinin Türkiye çapında az sayıda olduğuna değinerek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, Akşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına birçok çalışma ve proje yaptıklarını belirterek, böyle güzel bir uygulama evinin Akşehir'e kazandırılmış olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törene katılan protokol tarafından açılış kurdelesi kesilen uygulama evinde engelli öğrenciler günlük yaşamlarındaki ev ortamında sabah yataktan kalkıp yatağını düzeltme, mutfakta kahvaltı hazırlama, el yüz yıkama ve banyo ihtiyaçlarını giderebilme gibi birçok konuda pratik ve uygulama yapma imkanı buluyor. Bu öğrendiklerini kendi ev ortamlarına uygulayan öğrenciler hayata daha çabuk adapte olma imkanına kavuşuyor.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İş İnsanı Mustafa Ceylan'a katkılarından dolayı birer plaket takdim edildi. - KONYA

Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı
Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı

Nasreddin Hoca, Mustafa Ceylan, Akşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akşehir'de engeliler için Özel Uygulama Evi açıldı - Son Dakika


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