Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
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Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları

23.04.2022 17:43
Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Akşehir ve Kulu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurt genelinde olduğu gibi Konya'nın Akşehir ve Kulu ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Akşehir'deki ilk etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Akşehir'deki 23 Nisan etkinlikleri, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kutlamalarla devam etti. Törende öğrencilerin halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi. Programa Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kulu'da 23 Nisan coşkusu

Kulu'daki kutlamalar da Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa Merkez İlkokulu'nda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı, şiirler okundu.

Programa Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları
Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları

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Konya'dan kısa kısa Konya'dan kısa kısa Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Hisarcık, Akşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akşehir ve Kulu'da 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika


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