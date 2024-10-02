Aksu\'da Caddeye Şahin Kırbıyık\'ın Adı Verildi

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Aksu Belediye Meclisi tarafından tarafından, hayırsever iş insanı Şahin Kırbıyık'ın adı caddeye verildi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Topallı köyüne gittik. Topallı köyünde otizmli çocuklara ait özel bir okul var. Bu okulu ziyaret ettiğimizde öğretmenlerimizle inceleme yaparken Şahin Kırbıyık ağabeyimiz 'buraya ne gerekiyorsa yapın' demişti. Zaten bu okulu bu hale Şahin Kırbıyık ağabeyimiz getirdi. Bunu yanı sıra yine Aksu'da yapmış olduğu kreş, camimize verdiği destek, bir taraftan ata sporumuza yapmış olduğu desteklerden dolayı bir kez daha Şahin Kırbıyık ağabeyimize teşekkür etmek amacıyla bir caddeye ismini verelim diye konuyu gündeme getirdik" dedi.

Yıldırım mecliste yaptığı açıklamalardan sonra isminin caddeye verilmesin mecliste oylamaya sundu. Oybirliği ile kabul edilmesinin ardından iş insanı Şahin Kırbıyık'ın adı Aksu'da bir caddeye verilmiş oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin Kırbıyık ise isminin caddeye verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada bugüne kadar elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "Gerek özel öğrencileri olan otizm okulunun yapımı gerek kreşler, gerek camimiz ve diğer yardımlarımız hep insanlık için yaptığımız yatırımlardır. Marifet iltifata tabidir derler. Bizim de bir marifetimiz var ise yatırım ve ilgili yerlere yaptığımız yardımlardır. Geçmişte yaşadığımız her felakette Şahin Kırbıyık ve Kırbıyık Holding olarak milletimizin yanında olduk. Aksu Belediyesinin çok kıymetli başkanı ve tüm meclis üyeleri kardeşlerimiz bize böyle bir onuru verdiler" dedi. - ANTALYA