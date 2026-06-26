Akülü Bisikletle Namaz Kıldılar

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bahçesinde 3 kişi, akülü bisikletleri üzerinde namaz kıldı.
Lalapaşa Camii'nde içerinin dolması nedeniyle bahçede saf tutan vatandaşların arasına akülü bisikletleriyle gelen 3 kişi de katıldı. Akülü bisikletlerini saf düzenine dahil eden vatandaşlar, seccadelerini dizlerinin üzerine sererek namazlarını kıldı. Akülü bisikletleriyle birlikte saf tutan kişiler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. - ERZURUM
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