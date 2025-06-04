Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
04.06.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, akvaryum kurarken balık türü ve ortamın uyumunu vurguluyor.

Evde vakit geçirme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte akvaryum hobisine olan ilgi de yükseldi. Uzmanlar, bilinçsiz kurulan sistemlerin balık sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Evde vakit geçirme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte akvaryum hobisine olan ilgi de büyük oranda arttı. Uzmanlar, bu hobiye başlayacakların dikkat etmesi gereken konular hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Su Ürünleri Mühendisi ve DNA Akvaryum Su Ürünleri firmasının sahibi Nevzat Akdeniz, akvaryum ekosisteminin sağlıklı kurulmasının ve balık türlerinin birbiriyle uyum içinde seçilmesinin önemine dikkat çekti.

Akdeniz, akvaryum ortamının sadece görsel değil, biyolojik açıdan da dengeli olması gerektiğini belirtti. Farklı türlerin bir arada yaşaması için su sıcaklığı, pH dengesi ve davranışsal uyum gibi faktörlerin gözetilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, akvaryum kurulumunun plansız şekilde yapılması durumunda hem balık sağlığının hem de sistemin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceğini belirtiyor.

"Önce balık türüne karar verilmeli sonra uygun akvaryum hazırlanmalı"

Balık besleyicilerin izleyeceği yol haritasını da sıralayan Akdeniz, "Akvaryum balığı besleyecekler önce hangi tür balık besleyeceğine karar vermeli ve ona göre akvaryumu hazırlamalı. Su sıcaklığı, su pH değerleri önemli kriterler" dedi.

"Etçil ile otçul beslenen balıklar aynı akvaryumda yaşayamaz"

Balıkların aynı akvaryumda yaşayabilmesi için türlerinin uyumlu olması gerektiğini belirten Akdeniz, "Etçil balıklar ile otçul beslenen balıklar ile aynı akvaryumda yaşayamaz. Balık türü seçimi balıkların yaşamı için uygun şekilde olmalı. Ayrıca balıkların yemlenmesi de doğru şekilde yapılmalı. Uygun ortamlar sağlandığında balık yaşamı daha uzun ve sağlıklı olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:14:58. #7.13#
SON DAKİKA: Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.