Akvaryum Hobisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evde vakit geçirme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte akvaryum hobisine olan ilgi de yükseldi. Uzmanlar, bilinçsiz kurulan sistemlerin balık sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Evde vakit geçirme alışkanlıklarının artmasıyla birlikte akvaryum hobisine olan ilgi de büyük oranda arttı. Uzmanlar, bu hobiye başlayacakların dikkat etmesi gereken konular hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Su Ürünleri Mühendisi ve DNA Akvaryum Su Ürünleri firmasının sahibi Nevzat Akdeniz, akvaryum ekosisteminin sağlıklı kurulmasının ve balık türlerinin birbiriyle uyum içinde seçilmesinin önemine dikkat çekti.

Akdeniz, akvaryum ortamının sadece görsel değil, biyolojik açıdan da dengeli olması gerektiğini belirtti. Farklı türlerin bir arada yaşaması için su sıcaklığı, pH dengesi ve davranışsal uyum gibi faktörlerin gözetilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, akvaryum kurulumunun plansız şekilde yapılması durumunda hem balık sağlığının hem de sistemin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girebileceğini belirtiyor.

"Önce balık türüne karar verilmeli sonra uygun akvaryum hazırlanmalı"

Balık besleyicilerin izleyeceği yol haritasını da sıralayan Akdeniz, "Akvaryum balığı besleyecekler önce hangi tür balık besleyeceğine karar vermeli ve ona göre akvaryumu hazırlamalı. Su sıcaklığı, su pH değerleri önemli kriterler" dedi.

"Etçil ile otçul beslenen balıklar aynı akvaryumda yaşayamaz"

Balıkların aynı akvaryumda yaşayabilmesi için türlerinin uyumlu olması gerektiğini belirten Akdeniz, "Etçil balıklar ile otçul beslenen balıklar ile aynı akvaryumda yaşayamaz. Balık türü seçimi balıkların yaşamı için uygun şekilde olmalı. Ayrıca balıkların yemlenmesi de doğru şekilde yapılmalı. Uygun ortamlar sağlandığında balık yaşamı daha uzun ve sağlıklı olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL