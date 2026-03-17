Akyakalılar iftar sofrasında buluştu
Akyakalılar iftar sofrasında buluştu

Akyakalılar iftar sofrasında buluştu
17.03.2026 09:52  Güncelleme: 09:53
Akyaka'da düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve iş insanı Kemallettin Akkurt'un katkılarıyla ilçe merkezinde gerçekleşen program vatandaşları bir araya getirdi. Ramazan ruhunun yaşandığı etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları pekişti.

Akyaka'da düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş'ın girişimleri ve Akyakalı iş insanı Kemallettin Akkurt'un katkılarıyla ilçe merkezinde kurulan iftar sofrası, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda, Akyakalı vatandaşlar aynı sofrada buluşarak birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

Programa; Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, AK Parti İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu, Yazı İşleri Müdürü Gürbüz Ulker, ilçe kurum amirleri ile birlikte Akyaka merkez ve köylerinden gelen muhtarlar katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda genç, yaşlı, birçok vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini paylaştı. Program boyunca vatandaşlar arasında sıcak diyaloglar yaşanırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

İftar programında konuşan Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekti. Toptaş, "Ramazan ayının manevi atmosferinde Akyakalı hemşerilerimiz ile gönül sofrasında buluştuk. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Akyaka Belediyesi olarak 250 vatandaşımıza Ramazan kartı desteğinde bulunduk. Tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyor, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Davetimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Programda yapılan konuşmalarda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılırken, vatanın huzuru ve milletin birliği için dualar edildi. Katılımcılar hep birlikte "amin" diyerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. - KARS

Son Dakika Yerel Akyakalılar iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

