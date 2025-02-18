Akyaka\'da Trafik Eğitim Köşesi Kuruldu

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Akyaka'da ilkokula, öğrencilere trafik bilincini aşılamak amacıyla "Trafik Eğitim Köşesi" oluşturuldu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyü, Demirkent 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 9.Trafik Jandarması, Okul Yönetimi ve öğrenim gören okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, öğrencilere erken yaşta trafik kurallarını öğretmek hedefleniyor. Eğitim köşesinde trafik levhaları, yaya geçidi, trafik ışıkları ve bilgilendirici panolar yer alıyor. Öğrenciler, bu özel alanda trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. - KARS