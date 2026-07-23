Akyaka'da Yem Bitkileri Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Akyaka'da Yem Bitkileri Hasadı Yapıldı

Akyaka\'da Yem Bitkileri Hasadı Yapıldı
23.07.2026 08:57
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Kaymakam Demirtaş, yem bitkileri hasadına katılarak üreticilerle buluştu, destek sözü verdi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçede tarımsal üretimin en önemli unsurlarından biri olan yem bitkileri hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu ile birlikte hasat çalışmalarını yerinde takip eden Kaymakam Demirtaş, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Akyaka'da gerçekleştirilen hasat programında üreticilerle sohbet eden Kaymakam Demirtaş, tarlalarda yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Hasat süreci hakkında üreticilerden ve teknik ekipten bilgi alan Demirtaş, yem bitkileri üretiminin bölge ekonomisi ve hayvancılık sektörü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kars'ın hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirten yetkililer, kaliteli kaba yem üretiminin hem süt hem de et verimliliğini artıran en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. Bu kapsamda yapılan yem bitkileri üretiminin, üreticilerin maliyetlerini düşürürken hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Hasat sırasında üreticilerle görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Demirtaş, çiftçilerin talep ve önerilerini dinleyerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Demirtaş, hasat sezonunun tüm üreticiler için verimli geçmesini temenni ederek, alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılığın Akyaka'nın ekonomik yapısındaki stratejik önemine dikkat çeken Demirtaş, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu da hasat döneminde teknik ekiplerin sahada üreticilere destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, kaliteli yem üretiminin artırılması için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Gerçekleştirilen hasat programı, kamu kurumlarının üreticilerle sahada bir araya gelerek tarımsal faaliyetleri yerinde takip etmesi açısından önem taşırken, Akyaka'da üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi. Kaymakam Demirtaş'ın saha odaklı ziyaretleriyle hem üreticilerin sorunlarını yerinde dinlediği hem de tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

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