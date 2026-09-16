Akyaka Kaymakamı Kalkankale'de kaz üreticisini ziyaret etti - Son Dakika
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Akyaka Kaymakamı Kalkankale'de kaz üreticisini ziyaret etti

Akyaka Kaymakamı Kalkankale\'de kaz üreticisini ziyaret etti
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte Kalkankale köyünde kaz yetiştiriciliği yapan vatandaşı ziyaret etti. Ziyarette üreticinin sorunları, talep ve ihtiyaçları dinlenerek üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Akyaka'da kırsal ekonominin önemli üretim alanlarından biri olan kaz yetiştiriciliği, Kalkankale köyünde gerçekleştirilen üretici ziyaretiyle gündeme geldi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İlçe Tarım Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Deniz Öge ile birlikte Kalkankale köyünde kaz yetiştiriciliği yapan vatandaşı ziyaret etti.

Ziyarette yetiştirilen kazları yerinde gören Kaymakam Demirtaş ve beraberindeki heyet, üreticiden kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, üretim süreci ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi aldı. Üreticinin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Kars'ın geleneksel hayvancılık faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan kaz yetiştiriciliğinin, özellikle köylerde aile ekonomisine katkı sağlayan üretim alanlarından biri olduğu belirtildi. Kars'ın iklim ve coğrafi yapısının da kaz yetiştiriciliğine uygun olması, sektördeki üretim potansiyelini destekliyor.

Ziyaret kapsamında hayvan sağlığı, yetiştiriciliğin sürdürülebilirliği ve üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.

Kars kazı, kentin yöresel üretim ve mutfak kültürünün önemli değerleri arasında yer alıyor. Köylerde sürdürülen kaz yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ekonomik katkı sunuyor.

Kaymakam Demirtaş ve beraberindeki heyet, ziyaretin sonunda üreticiyle bir süre sohbet ederek kaz yetiştiriciliği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kalkankale köyünde gerçekleştirilen ziyaretle, Akyaka'daki kırsal üretim faaliyetlerinin yerinde takip edilmesi ve üreticilerin talep ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyaka Kaymakamı Kalkankale'de kaz üreticisini ziyaret etti - Son Dakika

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