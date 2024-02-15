Akyazı Belediyesi \'4 Mevsim Akyazı\'da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması\'nda Dereceye Giren Sanatçılara Ödülleri Teslim Edildi

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen '4 Mevsim Akyazı'da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri teslim edildi. Prof. Dr. Nurullah Genç'in de katıldığı ödül töreninde Belediye Başkanı Bilal Soykan, dereceye giren sanatçıları tebrik etti.
4 Mevsim Akyazı'da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı dün Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 120 fotoğrafçının 425 fotoğraf ile katılım sağladığı yarışmada dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mızın dört mevsim güzelliklerinin fotoğraflandırıldığı '4 Mevsim Akyazı'da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması'nı tamamladık. Doğal güzellikleri, zengin yaşam kültürü, gelişen sanayisi, tarım alanındaki eskiden beri gelen zenginliği, şenlikleri, ormanları, yaylaları, kaplıcaları, gölleri ve akarsuları ile Türkiye'nin incisi olan Akyazı'mızı daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamak ve ilçemize ait bir görsel bellek oluşturmak amacı ile düzenlediğimiz yarışmamıza çok değerli fotoğraf sanatçıları katıldı" dedi.
Başkan Soykan, "Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in dediği gibi ' tarihi zapt etme sanatı' olan fotoğraflar ile ilçemizin bu gününü yarınlara taşıma fırsatı bulacağız. Akyazı'mızın doğal güzelliklerini, sosyal ve kültürel motiflerini fotoğraf sanatçılarının gözünden görme fırsatı bulduğumuz bu yarışma sayesinde kültürel hafızamızı oluşturma adına da önemli bir adım atmış olduk. Sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemizdeki kültürel çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. Belediye Başkanı Bilal Soykan yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına, özel ödüller kategorisinde desteklerde bulunan firmalara ve ödül törenine katılan Prof. Dr. Nurullah Genç'e teşekkür etti.
Başkan Soykan'ın konuşmasının ardından ödül törenine onur konuğu olarak davet edilen Prof. Dr. Nurullah Genç, fotoğraf ve şiir üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Genç'in büyük beğeni kazanan söyleşisi sonrasında fotoğraf sanatçılarına ödülleri verildi. Yarışmada 'Pilavcı' fotoğrafı ile birinci olan Cengizhan Türkoğlu'na ödülünü Prof. Dr. Nurullah Genç, 'Sabah Işıkları' fotoğrafı ile ikinci olan Hasan İçel'e ödülü Belediye Başkanı Bilal Soykan, 'Fındık Patosu' fotoğrafı ile üçüncü olan ve programa katılamayan Mürsel Tahtacı'nın yerine Ahmet Zeki Okur'a ödülünü Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık takdim etti. Mansiyon ödülü alan fotoğrafçılara ödüllerini İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok verdi. Ödül töreni sonrasında fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. - SAKARYA
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