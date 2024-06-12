Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İşlemlerini Dijitale Taşıyor

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Akyazı Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan imar belgesi, yapı ruhsatı ve iskan belgesi düzenleme hizmet sürecinin tümünü dijitale taşıyor.

Akyazı Belediyesi, dijital değişim ve dönüşüm atağını sürdürüyor. Kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı ve akıllı bir şehir inşa etmeyi hedefleyen Akyazı Belediyesi, bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinde yeni bir dönem başlatıyor. İmar durumu sorgulama, yapı ruhsat belgesi düzenleme işlemlerine ek olarak statik, mimari, elektrik ve mekanik proje, harita iş ve işlemleri ile iskan işlemlerinin tümü artık online olarak yapılabilecek.

Hizmet kalitesinin artması ve akıllı çözümler için Akyazı Belediyesi olarak önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Bu doğrultuda daha önce vatandaşlarımızın belediye hizmetlerimize e- devlet üzerinden ulaşabilmeleri imkanını sağlamıştık. Vatandaşlarımız vergi ödemeleri gibi birçok işlemi artık e-devlet üzerinden belediyemize gelmeye gerek kalmadan yapabiliyorlar" dedi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü işlemlerinin de artık dijitale taşındığını ifade eden Başkan Soykan, "Yeni sistemle birlikte proje müellifleri, yapı denetim kuruluşlarının ve vatandaşların başvuruları ve bilgi edinme süreci hem kolaylaştı hem de hızlandı. Sanal ortama taşınan hizmetler sayesinde vatandaşlarımız istedikleri yer ve zaman da imar durumu sorgusu ve başvurularını dijital ortamda yapabilecekler. Müdürlükçe talep edilen belgeler de sanal ortama taşınacağından gereksiz kağıt kullanımı da asgari düzeye inmiş olacak" diye konuştu.

Dijitalleşme çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Soykan, "Belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Hizmetlerimizi bu şekilde dijital ortama taşıyarak hem vatandaşlarımızın işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yapabilmelerini sağlıyor, hem de çalışma arkadaşlarımızın daha verimli çalışmalarına imkan sunuyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile ilgili iş ve işlemleri vatandaşlarımız ve proje mükellefleri www.akyazi.bel.tr adresindeki 'İmar Uygulaması' sekmesinden kolayca yapabilirler" şeklinde konuştu.

Akyazı'da daha önce kullanılmamış ve önemli bir ihtiyaç olan Coğrafi Bilgi Sistemi'nin (CBS) kullanılmaya başlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Soykan, " İlçemiz ile ilgili tüm teknik bilgilerin yer aldığı ve daha önce eksik olan bu uygulama sayesinde tüm kurumlarla entegrasyonun sağlanmıştır. Bu şekilde kamu kaynaklarının doğru şekilde kullanılmasına da imkan sağlandı" ifadelerini kullandı. - SAKARYA