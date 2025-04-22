Akyazı Belediyesi\'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Akyazı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçedeki çocukların bayramlarını doyasıya yaşamaları adına '23 Nisan Çocuk Şenliği' düzenleyecek.

Akyazı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile 'Çocuk Şenliği' düzenleyecek. 23 Nisan Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde saat 18: 00'da başlayacak Çocuk Şenliği'nde çocuklar, şişme oyun grupları, sihirbaz ve ateşbaz gösterileri, tiyatro ve dans gösterileri, çocuk oyunları ve interaktif oyunlarla bayramlarını coşku içerisinde kutlayacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm çocukları ve ailelerini 'Akyazı Belediyesi Çocuk Şenliği'ne davet eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Çocuklarımızın bayramını ilçemizde gün boyu etkinliklerle kutlayacağız. Akşam da Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği'mizde kıymetli evlatlarımızla bir araya geleceğiz ve doyasıya eğleneceğiz. Tüm hemşerilerimiz etkinliğimize davetlidir" dedi. - SAKARYA