Akyazı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti - Son Dakika
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Akyazı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Akyazı Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Akyazı Belediyesi, ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri için Akyazı Öğrenci Yurdu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında ücretsiz ring seferleri başlattı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, öğrencilerin ulaşım taleplerine yanıt vererek bu hizmetin kesintisiz süreceğini açıkladı.

01.11.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
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Akyazı Belediyesi ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz ulaşım hizmeti başlattı. Akyazı Öğrenci Yurdu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında ring seferleri başlatılırken, bu hizmetin kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.

Akyazı'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin ulaşım konusundaki sıkıntıları ve talepleri üzerine Akyazı Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti başlatıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Akyazı Öğrenci Yurdu arasında başlatılan ring seferleri ile öğrenciler okullarına ücretsiz şekilde taşınıyor.

Öğrencilerden gelen talepler üzerine bu çalışmayı başlattıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültemizde yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu da GSB Akyazı Öğrenci Yurdu'nda kalıyorlar. Öğrencilerimiz bir süredir ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıları bize bildiriyorlardı. Bu taleplerin ardından Büyükşehir Belediyemizden tahsisini aldığımız bir adet otobüsü öğrenci kardeşlerimiz için ring seferlerine başlattık. Otobüsümüz onların ders saatlerine göre fakültemiz ile öğrenci yurdu arasında ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Buraya okumaya gelen öğrenciler hepimizin evladı. Onlar bize ailelerinin emaneti. Burada mutlu ve huzur içinde okumaları bizim sorumluluğumuz. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Öğrenci kardeşlerimize sunduğumuz bu hizmette bize otobüs desteğini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Çarşamba gününden itibaren başlayan ücretsiz ulaşım imkanından yararlanan öğrenciler ise bu hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Akyazı'da yaşadığımız tek sorun ulaşım ile alakalıydı. Belediye Başkanımıza bizlere bu hizmeti sağladıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Ulaşım Hizmeti - Son Dakika

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