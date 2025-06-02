Akyazı\'da İzci Kampı Başarıyla Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığının "Camim Obam Olsun" projesi çerçevesinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 100 izci ve 15 liderin katılımıyla üç günlük izcilik kampı düzenlendi. Kamp, disiplinli yapısı ve manevi atmosferiyle takdir topladı.

Sakarya Diyanet İzcilik Spor Kulübü'ne bağlı çeşitli oymakların katılımıyla 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Akyazı Eskibedil Mahallesi'nde gerçekleştirilen kamp, izcilik ruhunun yanı sıra sorumluluk, yardımlaşma ve kardeşlik bilincini de pekiştirdi. Kamp programı çerçevesinde sabah namazı, bayrak töreni, izcilik istasyonları, takım yarışmaları, kamp ateşi, skeç gösterileri ve gece nöbetleri gibi birçok etkinlik başarıyla uygulandı. İzcilerin bireysel sorumluluk kazanması için puanlama sistemiyle görev dağılımı yapıldı.

Kamp hakkında değerlendirmede bulunan Sakarya Diyanet İzcilik Spor Kulübü Önderi Süleyman Gül, kampların çocuklar için hem zihinsel hem de manevi yönden gelişmelerine katkı sağladığını aktardı.

"Çocuklarımızın karakterine yön veren, sorumluluk duygusunu geliştiren bir eğitim ortamıdır"

Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir ise, "Bu kamp sadece bir doğa etkinliği değil; çocuklarımızın karakterine yön veren, liderlik ve sorumluluk duygusunu geliştiren bir eğitim ortamıdır. 'Camim Obam Olsun' projesiyle cami merkezli bir izcilik anlayışını yaşattınız. Emeği geçen liderlerimize ve çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum" derken Akyazı Gazi Süleymanpaşa Oymağı izcilerinden Numan Avcı, "Bu kampın gerçekleşmesinde birçok gönüllü ve kurumun emeği var. Ulaşım, yemek, malzeme ve lojistik desteğiyle yanımızda olan herkese minnettarız. Bu sadece bir kamp değil, kardeşlik ve yardımlaşma ruhunun yaşandığı özel bir buluşmaydı" dedi. - SAKARYA